IT-Ausfall in Westmecklenburg: Unbekannte verschlüsseln interne Daten Stand: 15.10.2021 11:50 Uhr Ein großer Ausfall der IT-Infrastruktur zum Beispiel in Schwerin, im Kreis Ludwigslust-Parchim und in mehreren kommunalen Unternehmen sorgt derzeit für Aufregung bei den Verantwortlichen. Am Nachmittag sendet das Landesfunkhaus in Schwerin dazu ein zweites NDR MV Live um 13.10 Uhr.

Der Kreis Ludwigslust-Parchim hat den Krisenstab einberufen - wie auch der IT-Dienstleister KSM, die Stadt Schwerin und die Stadtwerke Schwerin. Offenbar sind fast alle IT-Dienste ausgefallen. Daher stehen auch viele Dienstleistungen für Bürger nicht zur Verfügung. Es sei, so hieß es, "mit erheblichen Einschränkungen in Bezug auf die Verfügbarkeit des Bürgerservice zu rechnen." Dienstleistungen wie zum Beispiel die Anmeldung eines Autos oder den Antrag für einen neuen Ausweis, können die betroffenen Behörden derzeit nicht anbieten. Und auch in den kommenden Tagen werde voraussichtlich vieles noch nicht funktionieren, sagte der Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim Stefan Sternberg (SPD) bei NDR1 Radio MV. Der Schweriner Oberbürgermeister Rico Badenschier von der SPD bestätigte bei NDR MV Live diese Einschätzung für die Landeshauptstadt.

Die Suche nach der Ursache läuft

Derzeit suchen die Verantwortlichen nach der konkreten Ursache. Ersten Erkenntnissen zufolge ist der zuständige IT-Dienstleister KSM "Opfer einer Schadsoftware geworden", wie Sternberg sagte. "Daraufhin mussten wir sämtliche IT-Systeme des Verbundes herunterfahren." Polizei und Sicherheitsbehörden seien informiert. Offenbar haben Unbekannte interne Daten in den Systemen so verschlüsselt, dass die Betroffenen derzeit keinen Zugriff haben.

Kriminalpolizei ermittelt

Die Kriminalpolizei Schwerin hat mit Ermittlungen begonnen. Die Stadtwerke Schwerin melden unterdessen, dass die Versorgung mit Strom, Gas und Warmwasser von den Systemen abgekoppelt und deshalb sicher sei. Dass Daten von Bürgern abgerufen wurden, sei unwahrscheinlich, sagte Bürgermeister Badenschier. Man gehe davon aus, dass zwar die eigenen Daten verschlüsselt worden seien, nicht aber an externe Stellen weitergegeben wurden. Lösegeldforderungen gebe es bislang nicht.

Viele Computersysteme in einer Hand

In Westmecklenburg ist ein großer Teil der IT-Struktur in Händen einer Anstalt des öffentlichen Rechts - der KSM Kommunalservice Mecklenburg. An diesem großen IT-Unternehmen, das auch Schulen, Eigenbetriebe der Kommunen und zahlreiche Verwaltungen in Westmecklenburg betreut, sind die Landeshauptstadt Schwerin, der Kreis Ludwigslust-Parchim, die Städte Grabow und Ludwigslust und andere beteiligt.

Vor 14 Tagen: Cyberangriff auf Stadtwerke Wismar

Erst Anfang Oktober waren die Stadtwerke in Wismar Ziel eines Cyberangriffes geworden. Unbekannte waren in die IT-Systeme des Versorgers eingedrungen. Ob Daten der Stadtwerke gestohlen wurden, konnten die Ermittler bisher nicht klären.

