Hoteliers klagen über fehlende Testmöglichkeiten Stand: 30.05.2021 07:43 Uhr Wenige Tage vor der Öffnung des Tourismus für Gäste aus anderen Bundesländern monieren Hoteliers in Mecklenburg-Vorpommern, dass eine Testinfrastruktur fehle.

Die Landesregierung hat es beschlossen: Von Freitag an dürfen Gäste aus anderen Bundesländern wieder Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern machen. Bedingung: Die Besucher müssen sich alle drei Tage testen lassen und das Ergebnis im Hotel, der Pension oder auf dem Campingplatz vorlegen. Das bereitet den Touristikern Sorge, denn ihrer Ansicht nach gibt es nicht genügend Testmöglichkeiten.

In der Region Waren/Müritz fehlen bis zu 150 Testzentren

In der Region um Waren/Müritz gibt es derzeit nur ein einziges Testzentrum, das auch am Wochenende geöffnet hat. Nach Angaben des Betreibers schafft es an einem Tag rund 200 Testungen. Erwartet werden aber allein in dieser Region am Wochenende 20.000 bis 30.000 Gäste - rechnerisch fehlen also 100 bis 150 Testzentren

Landkreis sucht Lösung

Der Landkreis will nun offenbar versuchen, den Ausbau der Testinfrastruktur voranzutreiben. 70 bis 80 Zentren könnten bis zum kommenden Wochenende errichtet werden. Ob das reicht, ist unklar. In der Region hoffen viele Betreiber darauf, dass sich kurzfristig an den Corona-Regeln etwas ändert und die Politik beispielsweise die Testabstände verlängert.

Zwei Drittel der Unterkünfte für den Sommer gebucht

Nach Angaben des Landestourismusverbandes sind trotz der lange Zeit unklaren Aussichten für den Neustart aktuell bereits zwei Drittel der Unterkünfte im Nordosten für den Sommer gebucht. Im Vorjahr hatte eine außerordentlich gute Haupt- und Nachsaison die Verluste aus dem Frühjahr zum Teil kompensieren können. Allerdings waren die Zwangsschließungen damals deutlich kürzer.

