Stand: 18.04.2023 13:20 Uhr Hotelbetrüger in MV unterwegs

In Mecklenburg-Vorpommern ist offenbar ein Hotel-Betrüger unterwegs. Laut Polizei übernachtete der 59-Jährige bereits in mehreren Hotels - ohne zu bezahlen. Er checke stets unter falschem Namen ein und benutze dabei häufig gefälschte Visitenkarten, die ihn als Vertreter verschiedener Firmen ausweisen, so die Polizei. In einer Ludwigsluster Pension stahl er ein Fernsehgerät. Anzeigen gibt es auch aus Bützow und Boizenburg. Nach Polizeiinformationen stammt der Mann aus Niedersachsen und ist wohnungslos. Die Polizei konnte ihn inzwischen durch Video-Aufnahmen von Überwachungskameras identifizieren. Der Mann soll mit einem gestohlenen Pkw unterwegs sein.

