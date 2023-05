Hoher Sachschaden bei Bränden in MV Stand: 28.05.2023 10:42 Uhr Am Sonnabend und in der Nacht zu Sonntag hat es drei große Brände in Mecklenburg Vorpommern gegeben. Dabei sind keine Personen zu Schaden gekommen. Allerdings ist ein Sachschaden von über 600.000 Euro entstanden.

Rostock: Reihenhaus durch Brand vollständig zerstört

Am Sonnabend brannte ein Reihenhaus durch das fehlerhafte Bedienen eines Backofens komplett aus. Der 71-jährige Wohnungsinhaber schaltete versehentlich den Herd, anstelle des Backofens ein. Woraufhin der Gegenstand auf der Herdplatte in Brand gesetzt wurde. Das Feuer breitete sich im ganzen Haus aus. Etwa 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Der Wohnungsinhaber wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei entstand ein Schaden von circa 500.000 Euro. Es wird wegen des Verdachtes auf fahrlässige Brandstiftung ermittelt.

Untergöhren: Scheunenbrand mit 100.000 Euro Sachschaden

In der Nacht zu Sonntag geriet eine Scheune in Brand. 57 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten etwa drei Stunden. Der Brand wurde unter Kontrolle gebracht und das Übergreifen auf das circa 20 Meter entfernte Wohnhaus verhindert. In der Scheune befanden sich unter anderem ein Traktor, Fahrräder, zwei Motorräder und mehrere Elektrowerkzeuge. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Verdachtes auf Brandstiftung.

Basepohl: Brand eines leerstehenden Speichergebäudes

Am Sonnabend brach in einem ehemaligen Speichergebäude ein Feuer aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits vollständig in Flammen. Etwa 60 Einsatzkräfte waren vor Ort. Das komplette Ausbrennen des Gebäudes konnte nicht mehr verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden muss noch ermittelt werden. Die Löscharbeiten dauerten circa vier Stunden. Während dieses Zeitraumes wurde die B 194 komplett gesperrt. Die Polizei ermittelt wegen Verdachtes auf Brandstiftung.

