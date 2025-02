Hobby Lobby: Hier finden Kinder in Rostock ein neues Hobby Stand: 13.02.2025 16:18 Uhr Von Makramee knüpfen bis Kickboxen - der Verein Hobby Lobby in Rostock will vor allem Kindern eine Freizeitbeschäftigung bieten, deren Eltern sich Vereinsbeiträge nicht leisten können.

von Carolin Beyer

Die einen gehen zum Fußballtraining, die anderen lernen ein Instrument und die nächsten wollen am liebsten nur mit dem Fahrrad umherfahren. Viele Kinder haben ein Hobby, in dem sie sich nach der Schule ausleben können. Doch das gilt nicht für alle Kinder und das kann verschiedene Gründe haben. Manchmal war bisher einfach noch nicht das richtige Hobby dabei und manchmal können sich die Eltern den Mitgliedsbeitrag in einem Verein einfach nicht leisten.

Lehrerin holt das Projekt nach Rostock

Genau an dieser Stelle kommt der Verein Hobby Lobby Rostock ins Spiel. Er bietet Kindern kostenlose Freizeitkurse an. Die Idee stammt ursprünglich aus Österreich. Julia Pietschmann hat sie nach Rostock gebracht. “Ich bin selber Lehrerin an einer Regionalen Schule im Landkreis Rostock. Ich dachte mir, das ist ein tolles Projekt. Ich komme aus dem Pädagogischen und finde, dass unsere Kids und Jugendlichen die Möglichkeit brauchen, etwas Tolles in ihrer Freizeit zu machen”, erklärt Pietschmann.

Zusammenarbeit mit Schulen

Den Rostocker Verein gibt es seit neun Monaten. Finanziert werde das Angebot durch Spenden und Fördermittel, sagt Pietschmann. Zweimal im Jahr startet die zwölfwöchige Kursphase. Kurz zuvor besuchen Pietschmann und ihre Kollegen Niklas Witt und Chiara Schreiter ihre vier Partnerschulen in den Rostocker Stadtteilen Schmarl und Lichtenhagen. Dort stellen sie das Kursangebot vor. Es umfasst Kochen, Makramee knüpfen, Kickboxen, Fußball und vieles mehr. Alle Kinder, die Lust haben, ein neues Hobby zu finden, können sich für die kostenlosen Freizeitkurse anmelden. Aktuell sind etwa 145 Kinder aus Rostock dabei.

Ehrenamtler leiten die Kurse

Durchgeführt werden die Kurse von ehrenamtlichen Kursleitern. Theoretisch könne jeder, der etwas besonders gut kann, einen Kurs über die Hobby Lobby anbieten, sagt Chiara Schreiter. Einer der ehrenamtlichen Kursleiter ist David Wachs. Er ist Boxer und führt die German Fight Company in Rostock. Für die Kinder bietet er einen Kickbox-Kurs an. Durch die Zusammenarbeit mit dem Verein habe er schon einigen Kindern ein neues Hobby näherbringen können, berichtet er. "Bei den Kindern, die wirklich kontinuierlich kommen, merkt man schon, dass der Funke übergesprungen ist", so David Wachs.

Kinder wollen etwas Neues kennenlernen

Die beiden Schüler Berat Durmaz und Michael Bliss gehen zum Kickbox-Kurs. "Wir haben uns gedacht, dass das sehr cool sein wird und wir wollten auch etwas lernen, mit dem wir uns ein bisschen verteidigen können", erzählt Berat Durmaz stolz. Die beiden wollen sich auch in der nächsten Kursphase, die am 31. März beginnt, wieder zum Kickboxen bei David Wachs anmelden.

Gründer wollen mehr Standorte

Julia Pietschmann und ihr Team haben große Ziele für die Hobby Lobby. "Ich würde gerne auch über die Stadtgrenzen hinaus Standorte aufbauen", sagt Pietschmann. “Es ist wichtig für die Kinder, dass sie nachmittags etwas machen können, wo sie Spaß haben, Freundschaften knüpfen und ihre Sozialkompetenzen erweitern können", fügt Chiara Schreiter hinzu.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock