Laage: Neues Multifunktionshaus für Vereine geplant

Die Stadt Laage (Landkreis Rostock) hält an ihren sechs Jahre alten Plänen fest, ein neues Multifunktionshaus für Vereine zu bauen. Das marode "Albertinum" soll nun nicht mehr saniert werden. Das haben die Stadtvertreter beschlossen. Die AfD hatte beantragt, dass die Verwaltung prüfen möge, wie teuer die Sanierung des Veranstaltungshauses "Albertinum", in dem die Stadt unter anderem ihren Karneval feiert, werden könnte. Das Haus ist marode, die elektrischen Leitungen müssen laut einem Gutachten dringend erneuert werden. Wiederholt forderten Stadtvertreter die sofortige Schließung. Die Frage sei nicht ob etwas passiert, sondern wann etwas getan wird. Dennoch stimmte die Mehrheit gegen den AfD-Antrag. Es gebe bereits ein Gutachten zur Sanierung und einen Beschluss aus dem Jahr 2018 für einen Neubau. Dieser soll dann von Vereinen, Schülern und Senioren genutzt werden. Bislang scheiterte die Umsetzung jedoch an der leeren Stadtkasse. Die Verwaltung soll nun eine aktuelle Schätzung der Baukosten vorlegen, um diese noch in den Haushalt für dieses Jahr mit aufnehmen zu können.

