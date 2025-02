Ehrenamtsmessen starten in Neustrelitz und enden in Torgelow Stand: 04.02.2025 15:53 Uhr Die Reihe der diesjährigen Ehrenamtsmessen beginnt und endet in diesem Jahr in der Haff-Müritz-Region. Insgesamt gibt es fünf Messen in MV. Zum 18. Mal wollen die Aussteller ihre ehrenamtliche Arbeit vorstellen.

Rund 230 Aussteller präsentieren sich in diesem Jahr bei den Ehrenamtsmessen in Mecklenburg-Vorpommern. Ein Schwerpunkt der Messen ist laut dem Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in MV die Stärkung der gesellschaftlichen Resilienz und die private Notfallvorsorge. Die Messen beginnen und enden in der Mecklenburgischen Seenplatte.

Ehrenamtsmessen 2025: Termine in Mecklenburg-Vorpommern

29. März in Neustrelitz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte)

26. April in Güstrow (Landkreis Rostock)

26. und 27. April in Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg)

1. Juni in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen)

22. Juni in Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

Vereine und Organisationen stellen ehrenamtliche Arbeit vor

Die Ehrenamtsmessen werden maßgeblich vom DRK-Landesverband organisiert und vom Land finanziell unterstützt. Nach Angaben des Sozialministeriums sind Menschen aller Altersgruppen landesweit in mehr als 12.000 Vereinen aktiv. Etwa jeder dritte Einwohner des Landes im Alter ab 14 Jahren betätigt sich ehrenamtlich, zum Teil in mehreren Vereinen gleichzeitig.

Im Vorjahr kamen insgesamt rund 10.000 Besucher zu den fünf Messen.

