Helios-Kliniken in Schwerin heben Aufnahmestopp teilweise auf Stand: 09.12.2022 12:50 Uhr Die Einschränkungen für nicht dringende Krankheitsfälle, die seit Anfang der Woche galten, wurden teilweise aufgehoben.

Das Schweriner Helios Klinikum lockert den Aufnahmestopp und zwar ab sofort. Das hat die Geschäftsleitung am Freitag angekündigt. Die Helios-Kliniken hatten zu Wochenbeginn zunächst alle planbaren Eingriffe verschoben und keine Patienten mehr aufgenommen.

Viele kranke Mitarbeiter

Die Maßnahmen sollten vor allem das Personal entlasten. Ausgenommen waren Notfälle, nicht verschiebbare Therapien und Geburten. Jetzt soll täglich mit den Fachbereichen abgestimmt werden, welche Patienten aufgenommen werden können, heißt es aus der Geschäftsführung des Klinikums. Das wird vorerst aber nur ein kleiner Teil sein, so ein Sprecher. Es gebe auch weiterhin viele kranke Mitarbeiter.

Grippesaison belastet Kliniken

Auch anderen Kliniken in der Region macht die Grippesaison schwer zu schaffen. In den LUP-Kliniken Hagenow und Ludwigslust ist es besonders die hohe Zahl an kranken Patienten, die Sorge bereitet und weniger die Personalausfälle, so eine Sprecherin. Dort und auch im Sana-Klinikum Wismar werden aber trotzdem weiterhin alle Patienten angenommen.

Weitere Informationen Aufnahmestopp bei Helios-Kliniken in Schwerin Die Einschränkungen gelten für nicht dringende Fälle und sollen das Personal entlasten. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 09.12.2022 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik