Aufnahmestopp bei Helios-Kliniken in Schwerin Stand: 06.12.2022 17:00 Uhr Am Schweriner Klinikum gibt es Einschränkungen für nicht dringende Krankheitsfälle. Für sie gilt ein Aufnahmestopp, um das Personal zu entlasten.

Einen Aufnahmestopp für nicht dringende Fälle haben die Helios-Kliniken in Schwerin angekündigt. Auch leichte Operationen, die verschoben werden können, sollen später stattfinden. Ausgenommen sind Notfälle, ambulante Behandlungen, nicht verschiebbare Therapien bei Krebspatienten und Geburten. Die Maßnahmen sollen vor allem das Personal entlasten.

Krankes Personal

Ein Fünftel des Personals sei aktuell krank, sagte ein Sprecher der Kliniken. Diese Zahlen würden sich aber ständig verändern. Helios hat derzeit einen sehr hohen Behandlungsaufwand bei Patienten mit Infektionskrankheiten - darunter viele Kinder mit dem RS-Virus. Dazu kommen steigende Coronazahlen. 50 der knapp 800 Patienten auf Normalstation seien positiv getestet worden. Der Aufnahmestopp gilt vorerst bis Ende der Woche. Die Kliniken bitten darum, vorerst auf Besuche zu verzichten.

Drese sieht keine kritische Situation

Im Zuge des Anstiegs an Atemwegsinfektionen sieht Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) aktuell noch keine kritische Situation in den Kliniken. In Mecklenburg-Vorpommern sei die Lage in den Kinderkliniken teilweise angespannt, aber alle kleinen Patienten können gut versorgt werden, sagte Drese am Dienstag nach der Kabinettssitzung.

