Hausärzte fordern Impf-Beteiligung in Brief an Schwesig Stand: 24.02.2021 14:25 Uhr Hausärzte haben sich mit einem offenen Brief an Ministerpräsidentin Schwesig gewandt. Sie wollen schnellstmöglich gegen Covid-19 in Hausarztpraxen impfen können.

In einem offenen Brief haben sich Hausärzte aus dem Landkreis und der Hansestadt Rostock an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gewandt, schnellstmöglich Impfungen gegen Covid-19 in Hausarztpraxen zu ermöglichen. Mit dem Schreiben, dass NDR 1 Radio MV vorliegt, wollen die niedergelassen Ärzte offenbar den Druck auf den MV-Gipfel erhöhen.

Öffentlichkeit erreichen

Die Mediziner wählen diesen Weg, weil sie und ihr Verband mit ihren wiederholten Forderungen bezüglich des Impfens in Hausarztpraxen offensichtlich seit Wochen bei der Landesregierung nicht gehört werden. Den Brief haben binnen weniger Stunden mehr als 80 Ärztinnen und Ärzte in der Region Rostock unterschrieben. Darin heißt es unter anderem, die Landesregierung sei dabei, den gelungenen Impfstart in Mecklenburg-Vorpommern zu verspielen, auch weil Hausärzte, die binnen weniger Stunden bereitstünden, flächendeckend zu impfen, nicht einbezogen würden.

NWM zeigt Erfolg der Hausärzte

Stefan Zutz, Vorsitzender des Hausärzteverbandes in Mecklenburg-Vorpommern, erklärte, dass es wenig vertrauensbildend sei, die Prioritätenliste der Ständigen Impfkommission immer wieder neu zu interpretieren und neuen Berufsgruppen Rechnung zu tragen. Außerdem habe der Modellversuch in Nordwestmecklenburg eindeutig bewiesen, wie erfolgreich niedergelassene Ärzte zum Gelingen der Impfkampagne beitragen können.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Impfbereitschaft laut RKI bei 80 Prozent Der repräsentativen Umfrage des Robert Koch-Instituts zufolge ist die Quote höher als zuvor vermutet. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 24.02.2021 | 14:00 Uhr