Hanseschau Wismar: Veranstalter hofft auf mehr Besucher Stand: 26.04.2024 09:02 Uhr Die Verbrauchermesse Hanseschau in Wismar hat offiziell begonnen. Bis zum 28. April können sich Besucher über die Themen Bauen, Wohnen, Reisen und Ernährung informieren.

Vier Tage lang präsentieren sich etwa 200 Aussteller auf dem Wismarer Festplatz neben dem Bürgerpark. Auf der Hanseschau wird es täglich bis zu sechs Stunden Bühnenprogramm geben - unter anderem mit NDR 1 Radio MV Moderator Nils Söhrens. Präsentiert wird die Messe vom NDR in Mecklenburg-Vorpommern.

Aussteller wollen neue Mitarbeiter gewinnen

Die fünf Hallen und das Außengelände der Hanseschau sind jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Viele Aussteller zeigen sich auf der Messe auch, um neue Mitarbeiter für ihre Unternehmen zu gewinnen. Der Veranstalter hofft darauf, dass dieses Jahr wieder mehr Besucher die Hanseschau besuchen. Im letzten Jahr kamen nämlich nur 20.000 Menschen auf das Messegelände, vor Corona waren es bis zu 40.000.

Unterschiedliche Themenwelten decken viele Interessen ab

Die Hanseschau Wismar unterteilt sich in eine Vielzahl von Themenwelten, die viele Interessen abdecken. So gibt es zum Beispiel die Themenwelten "Gesellschaftliches Engagement" und "Gesund und fit in jedem Alter" oder auch "Wohnen, Lifestyle, Haushalt" sowie "Tourismus, Schmecken und Genießen". Neu unter den Themenwelten ist dieses Jahr zudem der Bereich "Energiewirtschaft". Außerdem wird es täglich Kochshows geben sowie eine Sonderschau zum Thema "Kreative Zukunft" auf der sich am 25. und 26. April Kunsthandwerker und StartUps präsentieren.

