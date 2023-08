Hanse Sail: "Bima Suci" früher als geplant eingelaufen Stand: 09.08.2023 11:37 Uhr Der Star der Hanse Sail 2023 ist früher als geplant eingelaufen. Das Schulschiff der indonesischen Marine, die "Bima Suci", hat vorübergehend am Marinestützpunkt Hohe Düne festgemacht.

Die Mannschaft sollte nicht unnötig länger dem Sturm und Regen auf See ausgesetzt sein. Also organisierten Veranstalter, Hafen und Marine das vorzeitige EInlaufen. Die "Bima Suci" ist 111 Meter lang, ihr Mast misst 49 Meter. Damit ist sie das größte Schiff auf der Hanse Sail.

Dreimaster soll am Warnemünder Passagierkai festmachen

Die Wurzeln des Großseglers liegen in Mecklenburg-Vorpommern: Ein Peenemünder Ingenieurbüro hat den Entwurf für die "Bima Suci" mitgestaltet. Die Reise nach Rostock ist die bisher längste des indonesischen Dreimasters. Die "Bima Suci" soll am Donnerstagvormittag am Warnemünder Passagierkai festmachen.

Zur Hanse Sail werden 150 Schiffe erwartet

Die Hanse Sail gehört zum weltweit größten Treffen internationaler Traditionsschiffe. Vom 10. bis 13. August zieht die 32. Auflage der Veranstaltung wieder Hunderttausende Gäste nach Rostock. Angelockt werden sie von 150 Schiffen, darunter rund 120 Traditionsseglern, Mitmachangeboten, Fahrgeschäften und einer ausgelassenen Sommerfeststimmung vom Stadthafen bis Warnemünde.

