Rostock: Schwesig eröffnet die Hanse Sail Stand: 10.08.2023 17:19 Uhr Traditionssegler, Shantys, Volksfeststimmung und Marineschiffe - die 32. Hanse Sail wurde heute Nachmittag in Warnemünde eröffnet.

Mit dem sogenannten Glasen der Schiffsglocke hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig in Rostock-Warnemünde die 32. Hanse Sail eröffnet. Die Hanse Sail verbinde die Nachbarn im Ostseeraum und darüber hinaus, so die SPD-Politikerin. "Und so ist die Sail immer eine wunderbare Gelegenheit zum Austausch und zu neuen Erfahrungen." Zur feierlichen Eröffnung gehörte auch der traditionelle Fassbieranstich.

Bis Sonntag werden hunderttausende Besucher im Rostocker Stadthafen und im Ostseebad Warnemünde zum größten maritimen Volksfest im Nordosten erwartet. "Ich hoffe, wir erleben sonnige Veranstaltungstage", sagte Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm. Die Wettervorhersagen stimmen zuversichtlich.

Weitere Informationen Hanse Sail Rostock: Das ist los auf dem 32. Seglerfest 150 Schiffe und Hundertausende Besucher werden vom 10. bis 13. August in Rostock erwartet. Auf dem Programm stehen diesmal mehr Angebote für jüngere Gäste. mehr

Auch Segelschulschiff "Gorch Fock" erwartet

Zur Hanse Sail machen mehr als 100 Traditionsschiffe an den Kaikanten in Rostock und Warnemünde fest, darunter das Segelschulschiff der Deutschen Marine, "Gorch Fock" und das 111 Meter lange Segelschulschiff der indonesischen Marine, die "Bima Suci". Es ist das größte Schiff auf der diesjährigen Hanse Sail und liegt schon seit Dienstag in Rostock.

Neu ist auf der 32. Hanse Sail ein größerer Bereich für die regionale Wissenschaft. Am Stadthafen präsentiert sich unter anderem die Universität Rostock. Laut Rektorin Elizabeth Prommer soll unterhaltsam gezeigt werden, woran in der Region geforscht wird. Besucher können unter anderem den Forschungskatamaran "Limanda" besichtigen.

Mehr als nur Schiffe auf der Hanse Sail

An allen vier Sail-Tagen wird in diesem Jahr auf insgesamt 15 Bühnen ein Vollprogramm von morgens bis abends geboten. Von Shantys bis Rock und Pop ist alles dabei. Auf dem Plan stehen auch Beachpartys, eine Seemanns-Disco, Mitmachangebote und Fahrgeschäfte vom Rostocker Stadthafen bis Warnemünde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 10.08.2023 | 18:00 Uhr