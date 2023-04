Hanse Sail: Mehr als 100 Traditionssegler in Rostock erwartet Stand: 19.04.2023 17:42 Uhr Die Hanse Sail in Rostock ist das größte Traditionsseglertreffen der Welt. In einer Pressemitteilung informierten die Organisatoren am Mittwoch über ihre Pläne für die 32. Ausgabe in diesem Jahr.

Vom 10. bis 13. August in diesem Jahr sollen in Rostock wieder zahlreiche Traditionsschiffe bestaunt werden können - bei der Hanse Sail, dem größten Traditionsseglertreffen der Welt. Die Hanse Sail findet 2023 zum 32. Mal statt. Am Mittwoch gab das Hanse Sail-Büro unter Chefin Bettina Fust in einer Pressemitteilung erste Details bekannt.

Großsegler aus Indonesien erwartet

Zum ersten Mal wird zur Hanse Sail ein Großsegler aus Indonesien erwartet. Mitte August wird demnach das 2017 gebaute Segelschulschiff der indonesischen Marine, die "BIMA SUCI" (gesprochen: "bimasutschi"), in Rostock einlaufen. Mit 111 Metern vom Heck bis zum Bug ist sie eines der bisher längsten Traditionsschiffe auf der Hanse Sail. Auch die Gorch Fock, das Segelschulschiff der deutschen Marine, wird wieder in Rostock sein. Insgesamt sind aktuell mehr als 100 Traditionsschiffe angemeldet. Unter dem Titel "Aufgetakelt" wird laut Hanse Sail-Büro ab jetzt jeden Monat ein Podcast mit Neuigkeiten zu dem maritimen Großereignis veröffentlicht. Die erste Ausgabe soll am Donnerstag online gehen.

