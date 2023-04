Kreuzfahrtsaison startet: AIDAdiva in Rostock eingelaufen Stand: 14.04.2023 08:03 Uhr Die Kreuzfahrt-Saison in Mecklenburg-Vorpommern ist eröffnet. Das Kreuzfahrtschiff AIDAdiva ist am frühen Morgen in den Rostocker Hafen eingelaufen. Dieser geht von 134 Schiffsanläufen im Jahr 2023 aus.

Das Kreuzfahrtschiff "AIDAdiva" ist am frühen Morgen in den Rostocker Hafen eingelaufen. Damit ist die diesjährige Kreuzfahrt-Saison in Warnemünde eröffnet. Nach aktuellem Stand geht Rostock Port von 134 Schiffsanläufen aus, das wären eine handvoll weniger als im vergangenen Jahr. 31 verschiedene Kreuzfahrtschiffe sollen dieses Jahr in Warnemünde ein- und ausfahren.

Fast die Hälfte aller Anläufe gehen laut der Rostocker Tourismuszentrale auf das Konto von AIDA. Die AIDAdiva wird mit den ersten Warnemünder Kreuzfahrtgästen des Jahres am Abend wieder aufbrechen. Morgen soll mit „Balmoral“ das erste Kreuzfahrtschiff mit internationalen Gästen anlegen. Am Sonntag wird der erste Doppelanlauf im Rostocker Hafen erwartet, mit der "AIDAmar" und "AIDAsol" sollen dann erstmals zwei Kreuzfahrtschiffe parallel mit Landstrom versorgt werden. Gleichzeitig soll am Sonntag nach drei Jahren Pause wieder eine Port-Party in Warnemünde stattfinden.

