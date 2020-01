Stand: 03.01.2020 12:11 Uhr - NDR 1 Radio MV

Gutachten: Leonie starb durch Gewalt gegen den Kopf

Die sechsjährige Leonie aus Torgelow ist an den Folgen einer "massiven Gewalteinwirkung gegen den Kopf" gestorben. Diese lasse sich nicht mit einem angeblichen Treppensturz des Mädchens erklären, wie es der angeklagte Stiefvater getan habe. Das sagte eine Rechtsmedizinerin heute im Leonie-Prozess am Landgericht Neubrandenburg. Durch die Gewalt - möglicherweise waren es Schläge oder Tritte gegen den Kopf - seien zunächst Blutgefäße am Gehirn abgerissen, die dort Blut transportieren. "Es war ein langsamer Sterbeprozess", sagte die Gutachterin.

Gutachterin: Viele Verletzungen durch stumpfe Gewalt

Laut Aussage der Gutachterin starb Leonie erst kurz bevor die Rettungskräfte in der Wohnung des Stiefvaters und der Mutter in Torgelow am Abend des 12. Januars 2019 eintrafen - und nicht schon Stunden früher, wie es ein zu Prozessbeginn als Zeuge geladener Notarzt ausgesagt hatte. Rechtsmediziner hatten bereits während der Ermittlungen bei dem Kind eine Vielzahl an Verletzungen am Kopf, Gesicht und am Körper festgestellt.

Leonies leiblicher Vater bricht zusammen

Die Schilderungen der Gutachterin waren für die Anwesenden nur sehr schwer zu ertragen. Leonies leiblicher Vater, der Nebenkläger im Prozess ist, musste mit Zitter- und Krampfanfällen aus dem Gerichtssaal geführt werden. Für ihn war die Befragung der Gutachterin offensichtlich zu belastend.

Mutter belastet Angeklagten: "Spirale der Gewalt"

Der Angeklagte hatte an einem früheren Prozesstag Misshandlungen des Mädchens in einer schriftlichen Erklärung vor Gericht bestritten. Nach seinen Angaben war das Mädchen eine Treppe im Hausflur hinuntergestürzt und später gestorben. Fragen dazu ließen er und seine Anwälte nicht zu. Die Mutter von Leonie hatte den Angeklagten als Zeugin vor Gericht hinter verschlossenen Türen stark belastet und von einer "Spirale der Gewalt" in der Familie gesprochen.

Weitere Informationen Leonie-Prozess: Stiefvater bestreitet alle Vorwürfe Im Prozess um den gewaltsamen Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow hat der angeklagte Stiefvater alle Vorwürfe von sich gewiesen. In seiner Erklärung belastet er Leonies Mutter schwer. mehr Leonie-Prozess: Streit vor Todestag im Fokus Im Mordprozess um die Leonie aus Torgelow ist ein Streit vier Tage vor dem Todesfall in den Mittelpunkt gerückt. An dem Tag soll der Angeklagte die Sechsjährige schwer misshandelt haben. mehr Leonie-Prozess: Zeugen erlebten Angeklagten als "aggressiv" Im Prozess um die getötete sechsjährige Leonie aus Torgelow hat ein Bekannter den Angeklagten als "aggressiv" und "gewaltbereit" beschrieben. Ähnlich äußerte sich ein weiterer Zeuge. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 03.01.2020 | 12:00 Uhr