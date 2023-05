Güstrow: A-Jugend-Fußballspiel wegen Schlägerei abgebrochen Stand: 14.05.2023 09:51 Uhr Vier Strafanzeigen, roten Karten und ein abgebrochenes Fußballspiel - das ist die Bilanz einer Partie der A-Junioren-Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern.

In Güstrow ist ein Fußballspiel in der A-Junioren-Verbandsliga wegen mehrerer körperlicher Auseinandersetzungen abgebrochen worden - auch die Polizei war deswegen am Sonnabend im Einsatz. Gegen 12.50 Uhr hätten Beamte Kenntnis über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen sechs bis sieben Menschen auf dem Sportplatz erhalten, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Partie zwischen dem Güstrower SC 09 und dem FC Anker Wismar bereits unterbrochen.

Eskalierender Streit in zweiter Halbzeit

In der 63. Spielminute waren beim Spielstand von 2:0 zunächst zwei Spieler beider Teams aneinandergeraten. Sie schlugen sich jeweils gegen den Oberkörper. Ein weiterer Akteur aus Güstrow habe eingegriffen und den Spieler aus Wismar mit der Faust gegen den Hals geschlagen. Weitere Spieler und Betreuer beider Mannschaften versuchten die Spieler zu trennen und zu beruhigen.

Vier Strafanzeigen und rote Karten

Schließlich lief auch der zuschauende Bruder eines Spielers aus Güstrow aufs Feld, um ebenfalls auf einen Wismarer loszugehen. Dabei wurde der 28 Jahre alte Schiedsrichter im Gesicht getroffen, der daraufhin die Partie in der 64. Minute abbrach. Die Polizei nahm vier Strafanzeigen wegen Verdachts der einfachen Körperverletzung auf. Die beteiligten Spieler im Alter von 17 und 18 Jahren erhielten zudem vom Schiedsrichter die rote Karte.

