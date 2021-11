Zunehmende Gewalt: Schiedsrichter in MV senden "letzte Warnung" Stand: 17.11.2021 16:31 Uhr Der Schiedsrichterausschuss des Landesverbands (LFV) hat alle Referees in Mecklenburg-Vorpommern dazu aufgerufen, am kommenden Wochenende die Partien in der 23. Minute zu unterbrechen.

Damit soll ein Zeichen gesetzt werden und noch einmal auf die zunehmende Gewalt gegen Schiedsrichter im Amateurfußball aufmerksam gemacht werden. Anfang des Monats hatte der LFV auf diesen negativen Trend hingewiesen, ohne allerdings konkrete Zahlen zu nennen.

Weitere Informationen Landesfußballverband verurteilt Gewalt gegen Schiedsrichter Der Verband zeigte sich nach einem Spielabbruch auf Rügen "sehr besorgt über die deutliche Zunahme" von Übergriffen. mehr

"Fußball-Plätze sind kein rechtsfreier Raum"

"Die Fußballplätze und die Stadien sind nun einmal kein rechtsfreier Raum", sagte der Vorsitzende im LFV-Schiedsrichterausschuss, Torsten Koop. Der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter fügte hinzu: "Die geplanten Unterbrechungen an diesem Wochenende sind viel mehr als nur ein Symbol. Sie sind im Grunde eine letzte Warnung."

In anderen Landesverbänden sei es in ähnlichen Situationen teilweise schon zu regionalen oder gar flächendeckenden Streiks der Unparteiischen gekommen. Koop: "Ein derartiges Szenario ist auch in Mecklenburg-Vorpommern mittlerweile nicht mehr undenkbar."

Weitere Informationen Fußball klagt über zu wenig Schiedsrichter im Land Seit Jahren fehlen die Schiedsrichter auf den Fußballplätzen. Die Corona-Pandemie hat das Problem noch einmal verstärkt. mehr

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 17.11.2021 | 19:30 Uhr