Grüne fordern Aufarbeitung von Schwesigs Rolle bei Nord Stream 2 Stand: 19.04.2022 07:00 Uhr Die Kritik an Ministerpräsidentin Schwesig wegen ihrer Russland-Politik und der umstrittenen Stiftung Klima- und Umweltschutz MV reißt nicht ab. CDU-Außenexperte Norbert Röttgen legte ihr zuletzt den Rücktritt nahe.

Politiker der Grünen fordern eine Aufarbeitung der Rolle von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) im Zusammenhang mit der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2. "Die Verwebung zwischen der Schweriner Landesregierung und dem russischen Staatskonzern Gazprom war stets verheerend und muss nun endlich aufgearbeitet werden", sagte der Bundesvorsitzende der Grünen, Omid Nouripour, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) am Dienstag. Schwesigs bisherige Äußerungen dazu seien zu wenig.

"Russland-Politik muss aufgearbeitet werden"

Auch der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter, forderte eine eingehende Untersuchung. "Wie die Regierung in Mecklenburg-Vorpommern sich zum Handlanger von Nord Stream 2 machte, um den Bau der Ostseepipeline zu befördern, muss dringend aufgeklärt werden", sagte der Grünen-Politiker der "FAZ". Die gesamte "verfehlte deutsche Russland-Politik" müsse aufgearbeitet werden - auch die Rolle der CDU, sagte er.

Forderung nach Transparenz

Hannes Damm, energie- und klimapolitischer Sprecher der Grünen im Landtag von MV forderte derweil, dass sich die Ministerpräsidentin ihrer Verantwortung stellt und alle Karten auf den Tisch legt: "Bisher hat Manuela Schwesig trotz mehrfacher Ankündigung nicht für Transparenz gesorgt. Stattdessen wird behauptet, dass alle erhobenen Anschuldigen falsch seien", teilte er mit.

Röttgen empfiehlt den Rücktritt Schwesigs

Die Kritik an der Russland-Politik von Schwesig und ihrer Rolle bei Nord Stream 2 nimmt weiter zu - und das nicht nur auf Landes-, sondern verstärkt auch auf Bundesebene. Der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen legte Schwesig nach den Berichten über ihre Verflechtungen mit Moskau zuletzt den Rücktritt nahe. Wenn die in den Medien beschriebenen Sachverhalte zutreffen, könne Schwesig nicht im Amt bleiben, sagte Röttgen im Gespräch mit dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Schwesig habe mit einem russischen Unternehmen gemeinsame Sache gemacht und die Öffentlichkeit anhaltend und bewusst getäuscht. Mit Blick auf Altkanzler Gerhard Schröder fügte Röttgen hinzu, es liege jetzt in der Verantwortung der SPD, die Verstrickungen mit dem russischen Staat aufzuarbeiten.

Regierungssprecher weist Kritik zurück

Regierungssprecher Andreas Timm wies Röttgens Kritik als unglaubwürdig zurück. Der Bau der Ostseepipeline sei von der vorherigen Bundesregierung aus CDU und SPD immer befürwortet worden. Die Stiftung Klima- und Umweltschutz Mecklenburg-Vorpommern sei unter einer Landesregierung aus SPD und CDU und im Landtag mit einer breiten Mehrheit auf den Weg gebracht worden, so Timm auf NDR Anfrage.

Hat die Landesregierung den Willen zur Aufklärung?

Im Mai wird sich in Schwerin ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss um die Hintergründe der Klimastiftung kümmern. Die FDP - mit Fraktionschef René Domke - warnt jetzt vor dem Verschwinden von Unterlagen zur Klimastiftung. Die Liberalen äußern ein deutliches Zeichen von Zweifel, was den Willen zur Aufklärung auf Seiten der Landesregierung angeht. Domke spielt mit seiner Befürchtung auch darauf an, dass zuerst die Presse fast 1.000 Seiten Informationen zur Klimastiftung einsehen konnte. Auch die Grünen sind unzufrieden mit dem Stand der Informationen und prüfen, vor das Landesverfassungsgericht zu ziehen.

Die Stiftung war Anfang 2021 mit dem Ziel gegründet worden, unter Umgehung der Sanktionsdrohungen aus den USA die Ostseepipeline Nord Stream 2 fertigzubauen.

