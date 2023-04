Großbrand in Hamburg: Bahnverkehr in MV wieder frei Stand: 09.04.2023 09:13 Uhr Wegen eines Großbrandes in Hamburg kam es auch in Mecklenburg-Vorpommern zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Vor allem IC-, EC- und ICE-Verbindungen waren vorübergehend betroffen.

Am Vormittag hat die Deutsche Bahn bekanntgegeben, dass aufgrund des Feuers die Gleise zwischen Hamburg und Büchen gesperrt werden mussten. Das wirkte sich erheblich auf den Bahnverkehr in Mecklenburg-Vorpommern aus. So wurden etwa die IC-, EC- und ICE-Züge zwischen Hamburg und Berlin umgeleitet, wodurch der Halt in Ludwigslust entfiel. Auch im Nahverkehr kam es zu Beeinträchtigungen.

Fernverkehr wieder frei

Die Deutsche Bahn gibt Entwarnung. Die Züge zwischen Hamburg und Berlin über Mecklenburg-Vorpommern und zwischen Rostock und Hamburg über Schwerin seien laut einer Bahnsprecherin wieder im Einsatz. Sowohl IC-, EC-, als auch ICE-Verbindungen sind nicht mehr betroffen. Ebenso sollen Regionalzüge nach Plan fahren. Bahnreisende müssten dennoch mehr Zeit einplanen, da bereits verspätete Züge planmäßige Abfahrten noch behindern könnten. Laut der Hamburger Feuerwehr habe sich die Lage an der Einsatzstelle in Hamburg Rothenburgsort deutlich entspannt - die Arbeiten dauern aber weiter an. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

"Extreme Gefahr": Rauchwolke und Detonationen

Nach Angaben der Feuerwehr ist der Brand um 4:30 Uhr auf einem Autohof in Rothenburgsort ausgebrochen und hat sich auf das gesamte Gelände ausgebreitet. Vor Ort soll Schwefelwasserstoff austreten, Feuerwehrleute könnten das Gelände nur mit Atemschutzmasken betreten. Es käme außerdem immer wieder zu Detonationen. Brand und Rauchentwicklung wurden in einer amtlichen Warnmeldung als "Extreme Gefahr" eingestuft.

Weitere Informationen Hamburger Feuerwehr: Großbrand in Rothenburgsort unter Kontrolle In Rothenburgsort sind am Sonntagmorgen Lagerhallen in Brand geraten. Es bildete sich eine große Rauchwolke. Rund 220 Einsatzkräfte bekämpften den Brand. mehr Ostern in MV: Mehr Touristen, mehr Verkehr Ab in den Urlaub, heißt es für viele in der Osterwoche. In den Hotels und auf den Straßen in MV könnte es voll werden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 09.04.2023 | 09:00 Uhr