Grimmen: Jugendliche retten Senior aus Trebel

In Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) haben zwei 16-Jährige einen alten Mann gerettet, der in die Trebel gestürzt war. Nach ersten Erkenntissen der Polizei wollte sich der 85-Jährige am Dienstag in der Bahnhofstraße den Fluss aus der Nähe ansehen. Er stieg eine glitschige Treppe herab, rutschte aus und kam zu Fall. Dabei zog er sich eine Platzwunde am Kopf zu - und fiel in den Fluss.

Jugendliche retten Mann aus dem Fluss

Die beiden Jugendlichen hatten das Unglück beobachtet. Sie setzten mit ihren Telefonen einen Notruf ab und eilten zum Fluss. Dort holten sie den Senior aus dem Wasser. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte kümmerten sie sich um den 85-Jährigen, der anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Polizei lobt "couragiertes" Eingreifen der Jugendlichen

Die Polizei dankte die Jugendlichen für ihre Hilfe. Die beiden hätten "beispielgebend und couragiert gehandelt haben, als ein Mensch dringend Hilfe benötigte", lobten die Einsatzkräfte. Durch ihr Einschreiten hätten sie womöglich Schlimmeres verhindert.

