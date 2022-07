Stand: 19.07.2022 05:54 Uhr Greifswald: Rettungshubschrauber "Christoph 47" häufiger im Einsatz

Der in Greifswald stationierte Rettungshubschrauber "Christoph 47" ist im ersten Halbjahr dieses Jahres häufiger zu Einsätzen ausgerückt, als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. 780 Einsätze waren es in der ersten Jahreshälfte, fast 90 mehr als im ersten Halbjahr 2021. Am häufigsten versorgte die Luftrettung bei Notfalleinsätzen Patienten mit Herzerkrankungen, oder neurologischen Vorfällen, erst danach folgten Unfallopfer. | 19.07.2022 05:54