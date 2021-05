Stand: 04.05.2021 17:19 Uhr Greifswald: Neues Archiv für alte Stadt-Dokumente

Die Stadt Greifswald hat ihr neues Stadtarchiv offiziell "in Betrieb" genommen. Dort lagern ab sofort die archivierten städtischen Akten, historischen Dokumente und Karten. Im neuen Archiv können sie besser als vorher und vor allem an einem Ort gelagert werden. Das neue Haus ist barrierefrei, hat einen Lesesaal für die Benutzer und bietet Platz für Veranstaltungen. Zurzeit ist das Archiv für Besucher allerdings wegen der Corona-Regeln geschlossen. Das Land will in dem Gebäude auch das Pommersche Landesarchiv unterbringen.| 04.05.2021 17:18