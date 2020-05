Stand: 31.05.2020 07:19 Uhr - NDR 1 Radio MV

Greifswald: Ein Toter bei Wohnungsbrand

Bei einem Brand in einem Hochhaus in Greifswald ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die Identität des Opfers ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Das Feuer war in der elften Etage des Hauses in der Lomonossowallee ausgebrochen, gegen 21.30 Uhr.

Bewohner erlitten Rauchgasvergiftungen

Die Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei evakuierten das gesamte Hochhaus. Zwölf Bewohner wurden bei dem Brand leicht, vier schwer verletzt, viele von ihnen erlitten Rauchgasvergiftungen. Einige der Verletzten konnten aufgrund ihres Alters nur schlecht oder gar nicht mehr selbstständig laufen, ihnen mußte bei der Evakuierung besonders geholfen werden.

Mehrere Wohnungen nicht mehr bewohnbar

Auch vier Polizisten erlitten bei dem Einsatz leichte Verletzungen. In dem betroffenen Hausaufgang sind mehrere Wohnungen nicht mehr bewohnbar, die Bewohner wurden in Ausweichquartieren untergebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung. Über die Höhe des Schadens gibt es noch keine Angaben.

