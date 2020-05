Stand: 07.05.2020 17:51 Uhr - NDR 1 Radio MV

Grambow: Hunderte Weltkriegsgranaten in Wald entdeckt

In Grambow bei Löcknitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind große Mengen Weltkriegs-Munition gefunden worden. Sie stammt aus deutscher und russischer Produktion. Ein Jäger hatte nach Polizeiangaben am Mittwoch zufällig in einem Wald zwischen Ladenthin und Pomellen 100 russische Wurfgranaten, 20 Gewehrgranaten, eine Handgranate und 25 Stück Infanteriemunition entdeckt. Sie sollen in einer Schlammkuhle gelegen haben.

Fündig geworden auch bei der Nachsuche

Die Munition wurde durch den Munitionsbergungsdienst Mellenthin geborgen. Wegen der großen Menge wurde nahe des Fundorts heute Vormittag erneut nach Munition gesucht. Dabei seien 220 weitere Wurfgranaten, ein deutscher Panzerfaustkopf, zwei Handgranaten und zehn Stück Infanteriemunition gefunden worden, wie es hieß. Die Munition lag teilweise einen Meter tief im Erdreich und stammt vermutlich ebenfalls aus dem Zweiten Weltkrieg.

