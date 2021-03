Glawe kündigt 1,4 Millionen Impfdosen bis Juni an

Stand: 19.03.2021 05:25 Uhr

Das Impfen gegen Covid-19 soll nach Worten von Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) in den kommenden Wochen in Mecklenburg-Vorpommern deutlich an Fahrt aufnehmen.