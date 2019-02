Stand: 04.02.2019 11:28 Uhr

Gesunkener Verkaufskutter: Kein Leck gefunden

Nachdem vor gut einer Woche ein Fischverkaufskutter im Stralsunder Hafen gesunken ist, bleibt die Ursache unklar. "Wir haben nach der Bergung bisher kein Leck gefunden, was das Sinken des knapp 14 Meter langen Schiffes erklären würde", sagte der Leiter der Stralsunder Wasserschutzpolizei, Fredi Ewert, am Montag.

Defekte Planke als Ursache nicht bestätigt

Das etwa 40 Tonnen schwere Schiff aus dem Jahr 1965 war am vorvergangenen Wochenende gesunken. Am Dienstag wurde es leergepumpt und gehoben. Als es in den Seehafen geschleppt wurde, sei kein Wasser in das Schiff eingedrungen. "Das ist etwas mysteriös", sagte Ewert. Die Ermittlungen zur Ursache dauerten deshalb noch an. Die Polizei habe bisher keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, sagte Ewert. Eine angeblich defekte Planke, wie vom Eigentümer angegeben, könne die Polizei nicht bestätigen.

Schwimmfähigkeitsprüfung stand an

Inzwischen wurde bekannt, dass der Betreiber des Fischverkaufskutters diesen jetzt sowieso aus dem Wasser hätte holen müssen. "Die turnusmäßige Überprüfung der Schwimmfähigkeit stand wieder an", sagte Ewert. Diese "Schwimmfähigkeitsbescheinigung" sei alle zwei Jahre durch Sichtprüfung an Land zu erneuern. Der Betreiber hat nach Angaben der Polizei ein weiteres Imbiss-Schiff im benachbarten Altefähr. Das war im Dezember 2018 gesunken und musste geborgen werden. Ursache für den Untergang soll ein Sturmschaden gewesen sein.

