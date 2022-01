Gemeinnützigkeit der AWO Müritz aberkannt Stand: 25.01.2022 06:43 Uhr Das Finanzamt Waren hat der AWO Müritz gGmbH die Gemeinnützigkeit für mehrere Jahre aberkannt. Der Verein hat dagegen Widerspruch eingelegt.

Es geht um die Zeit von 2011 bis 2016. Als Begründung habe die Finanzbehörde Pflichtverletzungen der damaligen Geschäftsführung benannt, so der Chef der Arbeiterwohlfahrt Müritz, Stephan Arnstadt. Die Steuerbescheide seien dementsprechend geändert worden. Dagegen sei die AWO in Widerspruch gegangen. In welcher Höhe Steuern nachgezahlt werden sollen, ließ Arnstadt offen.

Früherer Geschäftsführer wegen Untreue verurteilt

Zudem sei davon auszugehen, dass es auch eine gerichtliche Auseinandersetzung mit den Finanzbehörden geben wird. Die AWO Müritz ist im Zusammenhang mit zu hohen Gehältern der Geschäftsführung ins Visier der Finanzbeamten gerückt. In einem Verfahren wurde der damalige Geschäftsführer wegen Veruntreuung zu mehreren Jahren Haft verurteilt.

