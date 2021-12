Geflügelpestfall in Putenmaststall in Dersekow Stand: 29.12.2021 14:09 Uhr In Klein Zastrow bei Dersekow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist die Geflügelpest in einem Putenmaststall ausgebrochen. Betroffen sind 32.000 Tiere. Es ist der zweite Ausbruch in einer gewerblichen Tierhaltung innerhalb weniger Tage.

Erst über die Weihnachtsfeiertage hatte es zwei Fälle von Geflügelpest gegeben. In einem privaten Puten-Bestand im Kreis Ludwigslust-Parchim mussten deshalb 14 Tiere getötet werden. Bei einem großen Betrieb in Jürgenshagen (Landkreis Rostock) seien am Weihnachtssonntag etwa 20.700 Puten gekeult worden. Laut Umweltministerium war das notwendig, weil das Geflügelpest-Virus H5N1 äußerst aggressiv und ansteckend ist.

Weitere Informationen Fragen und Antworten zur Geflügelpest Wie wird das Vogelgrippevirus übertragen und wie gefährlich ist es für Tier und Mensch? mehr

Tötung der Tiere in Dersekow läuft bereits

Nach Angaben des Veterinäramtes läuft bereits die Tötung der Puten, um eine weitere Ausbreitung und Verschleppung des Erregers zu verhindern. Wie das hochansteckende Virus H5N1 in den Bestand gekommen ist, sei noch unklar. Experten vom Loeffler-Institut und vom Landesamt für Landwirtschaft waren bereits vor Ort, um sich ein Bild zu machen. Rund um den Ausbruchsort sind ein Sperr- und ein Beobachtungsgebiet festgesetzt worden. Laut Landwirtschaftsministerium sind damit in Mecklenburg-Vorpommern aktuell sechs Geflügelhaltungen und ein Tierpark von der Geflügelpest betroffen. Bei den Wildvögeln erfolgten seit Mitte Oktober dieses Jahres 44 Nachweise der Geflügelpest.

Landwirtschaftsminister bittet, die Lage ernst zu nehmen

Minister Till Backhaus (SPD) bittet alle Halterinnen und Halter, die Lage ernst zu nehmen und alle bekannten Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Er betont aber, dass jeder neue Fall schwer trifft – sowohl in Bezug auf wirtschaftliche Schäden als auch auf den emotionalen Verlust. „Dennoch müssen alle Tiere der von Geflügelpest betroffenen Bestände tierschutzgerecht getötet werden. Andernfalls würden die derzeit äußerlich noch gesund erscheinenden Tiere in den kommenden Tagen qualvoll verenden. Durch die weitere Fütterung, Tränkung und Pflege der Tiere würde außerdem das Risiko der Virusverschleppung steigen, was es zwingend zu verhindern gilt“, so Backhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 29.12.2021 | 14:00 Uhr