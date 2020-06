Stand: 23.06.2020 12:34 Uhr - NDR 1 Radio MV

Gallin: Millionenschaden bei Brand in Industriebetrieb

In Gallin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist bei einem Brand in der Produktionshalle eines Foliendruckbetriebs hoher Schaden entstanden. Laut Polizei war eine Druckmaschine in Brand geraten. Etwa 110 Feuerwehrleute brachten den Brand bis zum Mittag unter Kontrolle. Anwohner waren gebeten worden, wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Brandursache noch unklar

Das Feuer war am Morgen in einer rund 1.000 Quadratmeter großen Halle ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war eine Druckmaschine mit einem 400 Liter Ethanol Tank in Brand geraten. Der Schaden wird laut Polizei auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Die genaue Brandursache ist noch unklar.

