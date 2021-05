"Fusion" trotz Corona? Austragung unsicher Stand: 05.05.2021 18:20 Uhr Der Veranstalter der "Fusion" hat vom Gesundheitsamt hat unter Vorbehalt grünes Licht zum Hygienekonzept für das Festival in Lärz bekommen. Damit ist aber noch nicht klar, ob die "Fusion" auch stattfinden darf.

Das Hygienekonzept für das Fusion-Festival in Lärz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist vom Gesundheitsamt des Landkreises grundsätzlich positiv bewertet worden. In dem Konzept, das die Veranstalter im März vorgelegt hatten, ist vorgesehen, dass alle 70.000 Gäste einen negativen PCR-Test benötigen. Jeweils 35.000 "Fusion"-Gäste an zwei Wochenenden Ende Juni und Anfang Juli sollen demnach vor und während des Festivals kostenlos getestet werden. Dafür sind unter anderem auch Teststationen in Berlin und Hamburg vorgesehen.

Genehmigung vom Ordnungsamt fehlt

Bei dem Gesundheitsamt handelt es sich allerdings nicht um die Genehmigungsbehörde. Deshalb ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht klar, ob die Veranstaltung generell stattfinden darf. Großveranstaltungen sind derzeit wegen der Corona-Pandemie untersagt. Über die Genehmigung entscheidet im Fall der "Fusion" das Ordnungsamt in Röbel. Von dort heißt es, dass das Konzept nach wie vor auf Grundlage von Gesetzen und Verordnungen geprüft werde. Nach derzeitigem Stand könne die "Fusion" nicht stattfinden.

Verein hofft auf Durchführung

Für den Veranstalter, den Verein Kulturkosmos Müritz, wird es für die Vorbereitungen langsam eng. Immerhin 10.000 Menschen sind nach Angaben des Veranstalters mit der Organisation und Durchführung beschäftigt. Sollte es auf absehbare Zeit keine Entscheidung vom Ordnungsamt geben, will sich der Verein äußern. Noch hofft die Vereinsspitze, das Musikfestival auf einem ehemaligen Militärflugplatz durchführen zu können.

Hinweis der Redaktion: In einer vorherigen Fassung des Beitrags hieß es, dass das Hygienekonzept vom Gesundheitsamt genehmigt worden sei. Richtig ist, dass das Konzept lediglich positiv bewertet wurde und das Gesundheitsamt auch nicht die entscheidende Behörde ist. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

