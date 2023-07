Flüchtlingsunterkunft: Upahl behält sich rechtliche Schritte vor Stand: 06.07.2023 13:44 Uhr Die Gemeinde Upahl im Landkreis Nordwestmecklenburg lehnt den Bau einer Flüchtlingsunterkunft im Gewerbegebiet weiter ab. Der Landkreis habe weiterhin kein Baurecht dafür.

Sollte der Plan zum Bau des Containerdorfes weiterverfolgt werden, behalte sich Upahl auch rechtliche Schritte vor, heißt es in einer Erklärung der Gemeinde. Der Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg Tino Schomann (CDU) solle ernsthaft Alternativen mit den Kommunen diskutieren. Viele Gemeinden hätten signalisiert, dass sie bereit wären, Geflüchtete unterzubringen - in einer gemeinschaftlichen Lösung mehrerer Kommunen des Kreises. Für Integration und Toleranz sei die Verteilung von Flüchtlingen auf mehrere Standorte die beste Lösung.

Ausnahmegenehmigung des Innenministeriums

Am Mittwoch hatte das Innenministerium einem Antrag des Landkreises stattgegeben. Mit einer Ausnahmegenehmigung darf damit in Upahl eine Flüchtlingsunterkunft für 250 Menschen gebaut werden, sobald das Bauamt des Landkreises den Bauantrag geprüft hat. Am Freitagabend tagt in Grevesmühlen der Kreistag Nordwestmecklenburg - dort will Landrat Schomann den Abgeordneten den Ministeriumsbeschluss erläutern.

