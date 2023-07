Flüchtlingsunterkunft: Bau in Upahl geht weiter Stand: 25.07.2023 07:11 Uhr In Upahl werden die Bauarbeiten für das Containerdorf wieder aufgenommen. Ein erneuter Widerspruch der Gemeinde hatte keine aufschiebende Wirkung, so ein Sprecher des Landkreises Nordwestmecklenburg.

Zunächst stehen Vorbereitungen an. Das heißt: Im Upahler Gewerbegebiet wird an dem schon angefangenen Fundament für die Asylbeweber-Unterkunft weitergearbeitet. Die Wohncontainer kommen wahrscheinlich in ein bis zwei Wochen. Seit März galt auf dem Gelände ein Baustopp.

Platz für 250 statt 400 Menschen

In der vergangenen Woche hatte Mecklenburg-Vorpommerns Innenministerium die Baugenehmigung erteilt. Dabei wurde allerdings die Kapazität von ursprünglich 400 auf 250 Menschen reduziert. Im September oder Oktober soll die Unterkunft laut Landkreis fertig sein. Einziehen können dann unter anderem die gut 200 Menschen, die momentan in zwei Wismarer Sporthallen untergebracht sind.

