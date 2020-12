Stand: 09.12.2020 06:16 Uhr Feuerwehrverband begeht 30. Jubiläum

Der Landesfeuerwehrverband begeht heute das 30. Jubiläum seines Bestehens. Am 9. Dezember 1990 hielt er seine erste Landesversammlung ab. Der Verband vertritt die Interessen von mehr als 40.000 Mitgliedern in etwa 930 freiwilligen Wehren und in den Berufsfeuerwehren. Zum ersten Mal schlossen sich die Wehren 1879 zum Mecklenburgischen Feuerwehrverband zusammen. Er wurde - wie viele andere Vereine und Verbände auch - 1933 von den Nationalsozialisten verboten. | 09.12.2020 06:16