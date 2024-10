Fast jeder zehnte Schüler in MV geht ohne Berufsreife ab Stand: 29.10.2024 14:22 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern ist in diesem Jahr fast jeder zehnte Schüler ohne Berufsreife von der Schule abgegangen. Der Trend zeigt nur ganz vage nach unten.

Schule ohne Abschluss - das bleibt in Mecklenburg-Vorpommern ein Problem. Rund 1.400 Jugendliche haben in diesem Jahr die Schule ohne Berufsreife verlassen. Das entspricht 9,6 Prozent aller abgegangener Schülerinnen und Schüler. Diese Zahlen hat Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Dienstag vorgelegt.

39 Prozent schlossen mit Mittlerer Reife ab

2023 lag der Anteil mit 9,9 Prozent leicht höher als in diesem Jahr, 2022 waren es sogar noch 10,6 Prozent. In den sieben Jahren davor allerdings fiel die Quote mit rund sieben Prozent deutlich niedriger aus. Die meisten Schüler und Schülerinnen schlossen in diesem Jahr die Schule mit der Mittleren Reife ab. Es waren knapp 39 Prozent. 31 Prozent machten das Abitur und rund 13 Prozent erreichten den Abschluss der Berufsreife.

