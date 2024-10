Lehrermangel in MV: Land gibt Millionen für Werbung aus Stand: 23.10.2024 06:46 Uhr Der Fachkräftemangel beim Lehrpersonal ist groß. Das Bildungsministerium in MV hat eine Werbekampagne für Lehrernachwuchs jetzt nach Köln vergeben.

Wie kann Mecklenburg-Vorpommern den Lehrermangel in den Griff bekommen? Das Bildungsministerium setzt in dieser Frage seit zehn Jahren auf eine Lehrerwerbekampagne. Und für die ist jetzt ein neues Unternehmen zuständig. Der Auftrag im Umfang von zwei Millionen Euro wurde an die Medien-GmbH des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln vergeben. Die hat sich gegen sieben andere Anbieter durchgesetzt und wird für die nächsten drei Jahre für die Werbemaßnahmen zuständig sein.

Anbieter aus Rostock konnte sich nicht durchsetzen

Unter den Wettbewerbern war auch die Agentur Werk 3 aus Rostock. Die hatte die Kampagne in den vergangenen Jahren mit großen Aktionen im Internet, mit Zeitungsanzeigen und öffentlichen Plaktierungen umgesetzt - unter dem Titel Lehrer-in-MV.de. Kernstück ist ein Online-Stellenportal für angehende Lehrkräfte. Das Ministerium erklärte, man habe mit der Medien-GmbH in Köln eine Agentur mit viel Knowhow gewonnen, von deren Erfahrungsschatz man profitieren werde. Die Kampagne sei in den vergangenen Jahren bereits erfolgreich gewesen. Im Land müssen bis 2030 rund 5.000 neue Lehrer eingestellt werden.

