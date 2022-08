Stand: 03.08.2022 16:07 Uhr Fan-Tod nach Relegationsspiel: Verdächtiger in Rostock verhaftet

Die Polizei hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Rostock einen 24-jährigen Mann verhaftet, der am 19. Mai 2022 nach dem Bundesliga-Relegationsspiel zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV in Berlin einen Mann schwer verletzt haben soll. Das Opfer war nach einem heftigen Faustschlag ungebremst mit dem Hinterkopf auf dem Asphalt aufgeschlagen und einen Monat später verstorben. Der mutmaßliche Täter war auf Überwachungskameras wegen seiner Kleidung als Fan des FC Hansa Rostocks aufgefallen. Er wurde in Untersuchungshaft genommen. | 03.08.2022 16:06