Fall Torgelow: Fahndungsfotos veröffentlicht

Nach dem gewaltsamen Tod eines Mädchens in Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sucht die Polizei jetzt mit Fahndungsfotos nach dem Stiefvater. Bereits seit Donnerstag suchen die Ermittler per Haftbefehl nach dem 27 Jahre alten David Hedtke. Besonders auffällig sei eine Tätowierung am linken Unterarm, so eine Polizeisprecherin.

Durchsuchungen am Donnerstag in Wolgast

Dem Gesuchten wird vorgeworfen, am vergangenen Sonnabend in Torgelow die sechs Jahre alte Tochter seiner Lebensgefährtin derartig schwer verletzt zu haben, dass sie an den Folgen starb. Bei der Fahndung nach dem Stiefvater hat die Polizei am Donnerstag Wohnungen in Wolgast durchsucht. Dort lebte die Familie, bevor sie nach Torgelow zog.

Torgelow: Gericht erlässt Haftbefehl wegen Mordes Nordmagazin - 17.01.2019 19:30 Uhr Nach dem Tod des sechsjährigen Mädchens aus Torgelow ist der Stiefvater weiter auf der Flucht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen Mordes durch Unterlassen.







Tod des Mädchens billigend in Kauf

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, dass er das Kind schwer verletzt und keine Hilfe geholt hat. Somit habe er den Tod des Mädchens billigend in Kauf genommen. Außerdem habe er versucht, die Tat zu vertuschen. Inzwischen wurde bekannt, dass er auch den dreijährigen Bruder des getöteten Mädchens misshandelt haben soll. Gegen die Mutter der Kinder wird wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung ermittelt. Zum Gedenken an das getötete Kind veranstalten die Stadt und die evangelische Kirchengemeinde am kommenden Dienstag eine Trauerstunde.

Mann flüchtete aus Polizeidienststelle

Der Beschuldigte konnte am Montagabend entkommen, als ihn Kriminalbeamte wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge an seiner Stieftochter in der Dienststelle festnehmen wollten. Den Beamten zufolge flüchtete er in Richtung des am Stadtrand gelegenen Bahnhofes. Ein Fährtenhund verlor die Spur des Flüchtigen letztlich in einem Zug. Auch Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hatte die Umstände der Flucht mit scharfen Worten kritisiert.

