Stand: 06.04.2019 09:25 Uhr

FDP wählt Landesvorstand in Ulrichshusen

Die Liberalen in Mecklenburg-Vorpommern wählen heute auf ihrem Landesparteitag in Ulrichshusen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) einen neuen Vorstand. Die rund 100 Delegierten der FDP wollen zudem einen Leitantrag für die bevorstehenden Kommunal- und Europawahlen Ende Mai verabschieden.

Kommunalpolitische Planung für die nächsten Jahre

In dem Antrag werde die liberale Kommunalpolitik der nächsten fünf Jahre ein Schwerpunkt sein, sagte Mecklenburg-Vorpommerns FDP-Generalsekretär David Wulff NDR 1 Radio MV. So wollen sich die Liberalen im Nordosten für eine Struktur der Landkreise einsetzen, die an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet sei und Erreichbarkeit garantiere. Aber auch verlässlichere Rahmenbedingungen für die Wirtschaft und eine bessere Vernetzung des öffentlichen Nahverkehrs zwischen Stadt und Land würden diskutiert.

Auch Landtagswahl schon im Blick

Für den 14-köpfigen Landesvorstand treten nach Angaben des Landesverbandes etwa 20 Kandidaten an. Für den Vorsitz bewirbt sich erneut der bisherige Amtsinhaber René Domke. Der 47 Jahre alte Diplom-Finanzwirt aus Wismar steht seit 2013 an der Parteispitze. Die FDP hat in Mecklenburg-Vorpommern nach eigenen Angaben stabil 700 Mitglieder. Von 1990 bis 1994 und von 2006 bis 2011 war die Partei im Landtag und will sich mit dem neuen Vorstand auch schon auf die Landtagswahlen 2021 vorbereiten. Als Gastredner wird in Ulrichshusen am Sonntag der gemeinsame EU-Spitzenkandidat der ostdeutschen FDP-Verbände, Robert-Martin Montag, erwartet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 06.04.2019 | 08:00 Uhr