Evakuierung aus Krisengebieten: Bundeswehr übt rund um Rügen Stand: 26.04.2022 16:36 Uhr Am 2. Mai startet die Bundeswehr eine militärische Übung rund um die Insel Rügen. Eine Woche lang werden Bundeswehrsoldaten aus Deutschland und den Niederlanden verschiedene Rettungsszenarien proben - zu Lande, zu Wasser und aus der Luft.

Vorbild für die Übung ist ein realer Rettungseinsatz, den es in der afghanischen Hauptstadt in Kabul im vergangenen Jahr gegeben hat. 1.200 Soldaten werden an der Übung teilnehmen - 300 Personen sind als zu rettende Komparsen mit dabei. Von Peenemünde aus sollen die fiktiven Evakuierungen gestartet werden. Auf dem Flughafen Barth ist unter anderem eine "Schnelle Luftevakuierung" geplant. In Sassnitz wird eine "Schnelle See-Evakuierung" geprobt.

Lärmbelästigung auf Rügen wahrscheinlich

Während der Übungswoche könne es rund um die Insel Rügen zu einer erhöhten Lärmbelästung durch den Flugverkehr kommen, heißt es von Seiten der Bundeswehr. Es werde nicht viel geschossen - wenn, dann mit Platzpatronen. Die Bevölkerung werde gebeten, sich von den Übungstruppen fernzuhalten. Die Bundeswehr probt solche Einsätze alle drei Jahre mit verschiedenen fiktiven Szenarien, um auf solche Fälle vorbereitet zu sein. Eine ähnliche geplante Übungseinheit gab es zuletzt 2018 in Stendal - pandemiebedingt ist sie im vergangenen Jahr ausgefallen.

