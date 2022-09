Eurofighter-Piloten aus Laage trainieren Nachtflüge Stand: 04.09.2022 09:53 Uhr Im Süden von Rostock üben Piloten des Luftwaffengeschwaders in Laage in der kommenden Woche Nachtflüge. In den Abendstunden kann es daher stellenweise laut werden.

Die Übungsflüge des Luftwaffengeschwaders 73 "Steinhoff" sind von Montag bis Donnerstag jeweils zwischen 21 und 23 Uhr geplant. Nachtflüge sind laut Luftwaffe ein ganz normaler Teil der Ausbildung. Für alle, die eine Fluglizenz erwerben wollen, gehören sie dazu wie beim Autoführerschein die obligatorischen Nachtfahrten.

Auch für Erhalt der Pilotenlizenz nötig

Auch ausgebildete Piloten üben regelmäßig, wie man ohne Sicht, nur mit Höhenmesser und anderen Geräten, sicher am Himmel unterwegs ist, startet und landet. "Nachtflüge sind unverzichtbarer Bestandteil der einsatzvorbereitenden Pilotenausbildung und für den Erwerb und den Erhalt von Fluglizenzen notwendig", erklärte ein Sprecher der Luftwaffe die Hintergründe. Doch würden die Flugbewegungen auf das erforderliche Minimum begrenzt.

Derzeit mehr Eurofighter in Laage stationiert

In Rostock-Laage werden Piloten der deutschen Luftwaffe sowie des österreichischen Bundesheeres auf dem Kampfjet Eurofighter ausgebildet. Den Angaben zufolge sind in Laage regulär 35 Eurofighter stationiert. Hinzu kommen 19 Kampfjets des Schwesterverbandes "Richthofen" aus dem niedersächsischen Wittmund, die wegen dortiger Modernisierungsarbeiten vorübergehend in Mecklenburg-Vorpommern stationiert sind.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 04.09.2022 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundeswehr