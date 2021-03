Erziehende in MV mit höchstem Corona-Infektionsrisiko Stand: 17.03.2021 14:49 Uhr Erzieherinnen und Erzieher haben in Mecklenburg-Vorpommern unter allen Berufsgruppen das höchste Corona-Infektionsrisiko - noch vor Ärzten und Pflegekräften. Zu diesem Schluss kommt die AOK Nordost nach Auswertung von Versicherungsdaten.

Demnach melden sich im Zeitraum von März bis Dezember 2020 zwei Prozent der bei der AOK in MV versicherten Erzieherinnen und Erzieher mit dieser Diagnose krank, wie die AOK am Mittwoch mitteilte. Dieser Wert sei mehr als doppelt so hoch wie der Durchschnittswert aller AOK-Versicherten Beschäftigten im Nordosten. Dieser sei bei 839 Krankschreibungen je 100.000 Versicherten gewesen - bei den Erziehenden dagegen bei 2.001. Insgesamt sind in Mecklenburg-Vorpommern nach Angaben der AOK Nordost 360.000 Menschen bei Krankenkasse versichert - etwa jeder Vierte.

Auch Sonderpädagogen stark betroffen

Deutlich über dem Schnitt liegen bei den Corona-Krankschreibungen auch Berufe in der Heilerziehungspflege und Sonderpädagogik mit einem Schnitt von 1.786 Krankschreibungen auf 100.000 Versicherte. Beschäftigte in der Gesundheits- und Krankenpflege liegen mit durchschnittlich 1.204 Krankschreibungen zwar über dem Mittel, aber deutlich unter den pädagogischen Berufsgruppen. Bei den Gesamtzahlen steht Mecklenburg-Vorpommern im Ländervergleich am besten da, die Zahl der Krankschreibungen der AOK beträgt nicht mal die Hälfte des Bundesschnitts von 2.127.

Erzieherinnen und Erzieher auch bundesweit am stärksten gefährdet

Nach der AOK-Analyse tragen auch bundesweit Erzieherinnen und Erzieher das höchste Infektionsrisiko aller Berufsgruppen. Es sei daher die richtige Entscheidung gewesen, sie in der Impfreihenfolge vorzuziehen, sagte die Vorstandsvorsitzende der AOK Nordost, Daniela Teichert.

AstraZeneca-Aussetzung wirft Impfplan durcheinander

Durch den Stopp der Impfungen mit dem AstraZeneca-Vakzin müssen derzeit in besonderem Maße Pädagoginnen und Pädagogen länger auf ihre Impfung warten. Die Landkreise hatten gehofft, allen Grundschullehrern und Kita-Erziehern bis zum 11. April ein Impfangebot gemacht zu haben. Dieses Ziel scheint angesichts der ausgesetzten Impfungen nach dem seltenen Auftreten von Blutgerinnseln schwer erreichbar. Die Lehrergewerkschaft GEW forderte bereits eine Verschiebung von Öffnungen auf die Zeit nach Ostern.

