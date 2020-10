Erntedank in MV: Gute Getreideernte, kleines Fest Stand: 04.10.2020 06:36 Uhr Heute wird in Mecklenburg-Vorpommern Erntedank gefeiert. Wegen der Corona-Pandemie fällt das Fest deutlich kleiner aus als üblich. Die Getreideernte ist trotz der Trockenheit überdurchschnittlich.

Statt der geplanten mehrtägigen Feier in Dobbertin im Landkreis Ludwigslust-Parchim mit vielen Gästen gibt es am Vormittag einen Gottesdienst im Schweriner Dom. Danach bekommt Ministerpräsidentin Schwesig die Erntekrone überreicht, anschließend geht es ins Schlosscafe zu einen Empfang in kleinem Rahmen.

Landwirtschaftsminister: Wichtig, Erntedank zu feiern

Agrarminister Till Backhaus (SPD) sagte vorab, es sei wichtig, das traditionelle Fest nicht ganz ausfallen zu lassen. Es erinnere alljährlich daran, wie abhängig die Landwirtschaft von Natur und Umwelt sei und welche Verantwortung auch die Bauern im Umgang mit den natürlichen Ressourcen haben.

Getreideerträge über dem Durchschnitt

Dieses Jahr gab es vielerorts wenig Regen. Trotzdem liegen die Erträge beim Getreide leicht über dem Durchschnitt der vergangenen sechs Jahre. Ähnlich sieht es beim Winterraps aus. Bei der Kartoffelernte allerding müssen die Landwirte einen leichten Rückgang hinnehmen.

