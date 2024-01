Erneut mehr Kleine Waffenscheine in MV Stand: 29.01.2024 12:30 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern besitzen immer mehr Menschen den Kleinen Waffenschein. Die Gewerkschaft der Polizei bezeichnete den Trend als beunruhigend.

Die Zahl der registrierten kleinen Waffenscheine ist erneut gestiegen. Bis Ende 2023 wurden in Mecklenburg-Vorpommern 14.145 erfasst. Das sind 850 mehr als im Vorjahr. Seit Jahren steigt die Zahl, vor sechs Jahren waren noch rund 9.000 Waffen dieser Kategorie im Umlauf. Den steigenden Trend zu Reizgas-, Schreckschuss- und Signalwaffen beobachtet die Gewerkschaft der Polizei (GdP) mit Sorgen. Ihr Landesvorsitzender Christian Schumacher sieht in der Zunahme Indizien für mehr Angst in der Bevölkerung. Im Interview mit NDR MV Live verweist Schumacher auf die Notwendigkeit einer leistungsstarken Polizei, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

Regelungen zum Kleinen Waffenschein Der Kleine Waffenschein ist nötig, um Schreckschuss-, Reizstoff- oder Signalwaffen auch außerhalb der eigenen Wohnung oder des eigenen Grundstücks geladen bei sich tragen zu dürfen. Wer sie ohne Erlaubnis mitnimmt, riskiert eine Anzeige und dass die Waffe eingezogen wird. Für den Kauf solcher Waffen ist er nicht nötig.



Beantragen kann den Kleinen Waffenschein, wer über 18 ist und die nötige "Zuverlässigkeit und persönliche Eignung" mitbringt. Das heißt, die zuständigen Behörden prüfen, ob derjenige vorbestraft ist, einem verbotenen Verein angehört, einen festen Wohnsitz hat oder durch Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit auffällig geworden ist. Eine Begründung, warum man den Waffenschein haben möchte oder ein Training im Umgang mit der Waffe, sind nicht nötig. Für die Ausstellung des Kleinen Waffenscheins fallen Gebühren ab etwa 50 Euro an.



Auch mit dieser Genehmigung dürfen Schreckschusswaffen nicht mit zu Veranstaltungen wie Konzerten oder zum Feiern im Club mitgenommen werden.

Ausgabe an Bedingungen geknüpft

Das Mitführen von Reizgas-, Schreckschuss- und Signalwaffen in der Öffentlichkeit ist ohne den Kleinen Waffenschein in Deutschland verboten. Um einen Kleinen Waffenschein zu bekommen, muss man 18 Jahre alt sein und kann dann den Schein gegen eine Gebühr beim zuständigen Ordnungsamt beantragen. Laut Waffengesetz müssen Antragsteller über die erforderliche Zuverlässigkeit verfügen und persönlich geeignet sein. Unter anderem dürfen sie nicht rechtskräftig verurteilt worden sein oder im Verdacht stehen, Waffen oder Munition missbräuchlich zu verwenden oder gar einer verfassungsfeindlichen Partei anzugehören. Zudem müssen sie geschäftsfähig sein und weder alkohol- oder drogenabhängig, noch psychisch krank sein.

Der Landkreis, bei dem der Kleine Waffenschein beantragt werden kann, holt sich für gewöhnlich bei der Polizei, bei der Staatsanwaltschaft und dem Verfassungsschutz Auskünfte ein. In einem Waffengeschäft muss der Interessent einer Schreckschusswaffe dem Händler allerdings nur nachweisen, das er 18 Jahre alt ist. Solange er die Waffe nur zu Hause aufbewahrt, muss sie nicht registriert werden.

Gefahr von Schreckschusswaffen

Es gibt Studien, unter anderem vom Institut für Rechtsmedizin der Freien Universität Berlin, die zeigen, dass Schreckschusswaffen schwere Schäden verursachen können, insbesondere wenn sie sehr nah am Körper abgefeuert werden. Dann können sie auch Knochen durchbrechen und sogar tödlich wirken. Wer genau und und aus welchen Gründen die Waffenscheine beantragt, ist übrigens nicht erfasst. Die Gewerkschaft der Polizei gibt zu bedenken, dass Polizisten, die zu Einsätzen gerufen werden, in Sekunden entscheiden müssen, wie sie reagieren, wenn jemand eine Waffe gezogen hat. So schnell könne niemand sehen, was das für eine Waffe ist. Gerade bei Schreckschusswaffen ist kaum ein Unterschied zu einer echten Waffe zu erkennen.

Waffenbesitzkarte und Waffenschein Die Waffenbesitzkarte regelt den Besitz der Waffe. In die Waffenbesitzkarte trägt die Behörde die Schusswaffen ein, die der Karteninhaber besitzen darf. Die Besitzer sind meist Sportschützen, Jäger, Waffensammler oder Erben von Waffen.

Der Waffenschein hingegen berechtigt eine Person, die Waffe tatsächlich zu tragen. Mit Waffenschein darf man die Waffe unter bestimmten Bedingungen im Alltag mit sich führen. Darüber hinaus gibt es noch den sogenannten Kleinen Waffenschein. Er berechtigt den Besitzer zum Führen von unter anderem Signalwaffen oder Schreckschuss-Waffen.

