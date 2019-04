Stand: 02.04.2019 09:39 Uhr

Ermittlungen nach Flixbus-Unfall eingestellt

Der schwere Unfall mit einem Fernbus auf der A19 im vergangenen Jahr wird keine strafrechtlichen Folgen haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Neubrandenburg wurden die Ermittlungen gegen den Busfahrer wegen geringer Schuld eingestellt. Der 44-Jährige hatte nach eigenen Angaben wegen gesundheitlicher Probleme kurz die Kontrolle über den Bus verloren.

22 Verletzte nach dem Unfall

Die Staatsanwaltschaft hatte gegen den Fahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Der Flixbus war an einem Freitagmorgen im August 2018 auf dem Weg von Stockholm nach Berlin, als er zwischen Linstow und Malchow in den Straßengraben fuhr und auf die Seite kippte. An Bord waren 63 Menschen aus 22 Ländern. Die Fahrgäste mussten zum Teil durch eingeschlagene Scheiben aus dem Fahrzeug klettern. Die Autobahn war fast acht Stunden gesperrt. Die Verletzten konnten nach kurzer Zeit aus den Kliniken entlassen werden.

