Stand: 27.10.2019 11:42 Uhr

Entlaufene Pferde verursachen Unfälle auf B96

Entlaufene Pferde haben auf der B96 bei Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) am Samstagabend zwei Unfälle verursacht. Laut Polizei fuhr zunächst ein Transporter in vier Pferde, die auf die Bundesstraße galoppiert waren. Dabei wurde der Fahrer aus Rostock leicht verletzt. Am Transporter entstand Totalschaden.

Pferde überleben Unfälle nicht

Kurz darauf stieß ein Auto mit einem weiteren Pferd zusammen. Zwei Insassen aus Wolgast erlitten dabei leichte Verletzungen. Insgesamt mussten nach den beiden Unfällen drei verletzte Menschen ins Krankenhaus gebracht werden. Alle an den Unfällen beteiligten fünf Pferde wurden bei den Zusammenstößen so schwer verletzt, dass sie noch an Ort und Stelle verendeten. Während der Unfallaufnahme war die B 96 zwei Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde in dieser Zeit über die B 198 umgeleitet. Der Schaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Ursache für Pferde-Ausbruch unklar

Nach Polizeiangaben waren insgesamt zwölf Pferde aus ihrer Koppel ausgebrochen und ließen sich danach zunächst nicht einfangen. Warum sie den Koppelzaun durchbrochen haben, sei noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden an dem Zaun keine grundsätzlichen Mängel festgestellt.

