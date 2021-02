Eisengießerei Torgelow: Insolvenzverfahren eröffnet Stand: 01.02.2021 11:53 Uhr Am Amtsgericht Neubrandenburg ist das Insolvenzverfahren der Eisengießerei Torgelow eröffnet worden. Es soll in Eigenregie durchgeführt werden, wie Insolvenzrichterin Astrid Hacker sagte.

Der Betrieb mit über 300 Mitarbeitern läuft unterdessen weiter. Wie Geschäftsführer Peter Krumhoff NDR 1 Radio MV bestätigte, gibt es eine Reihe von Investoren, die bereit seien, sich finanziell einzubringen. Jetzt komme es auf die Gespräche mit den Gläubigern an. Eine Insolvenz bedeute in erster Linie einen Schuldenschnitt. Bei diesen Verhandlungen werde sich zeigen, wer als Partner in Zukunft geeignet ist, so der Geschäftsführer weiter.

Pandemie-bedingte Geschäfts-Probleme

Dem Unternehmen wird zusätzlich ein Sachwalter vom Gericht zur Seite gestellt. Die Eisengießerei Torgelow hatte im Juli wegen Zahlungsschwierigkeiten Insolvenz angemeldet. Ein Grund waren Corona-bedingte Probleme mit wichtigen Geschäftspartner im Ausland. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hatte nach Bekanntwerden der Probleme finanzielle Unterstützung zugesichert. Die Gießerei ist spezialisiert auf die Herstellung tonnenschwerer Bauteile für Windkraftanlagen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 01.02.2021 | 12:00 Uhr