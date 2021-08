Eine Million Liter Gülle überfluten Gärten in Groß Lüsewitz Stand: 11.08.2021 17:00 Uhr Bei Rostock wurden mehrere Kleingärten von Gülle aus einem benachbarten Landwirtschaftsbetrieb überflutet. Vermutlich hat ein bislang Unbekannter einen Tank absichtlich geöffnet. Seitdem kämpfen die Menschen gegen den stinkenden Matsch.

In Groß Lüsewitz im Landkreis Rostock sind am Wochenende etwa eine Million Liter Gülle in aus einem Tank geflossen. Unter anderem wurden Kleingärten am Moorgraben mit Gülle überflutet. Schwer betroffen sind zwei davon. Der Gülle-Geruch hängt über der gesamten Gartenanlage.

Tank absichtlich geöffnet?

Zwei Tage lang haben die Mitarbeiter des Landwirtschaftsbetriebes Petschow versucht, die Gülle mit Schaufeln aus den Kleingärten zu entfernen. Inzwischen haben sie zu schwerem Gerät gegriffen. Mit Baggern und Lkw befördern sie den stinkenden Matsch auf die umliegenden Felder. Die Gülle ist aus einem 1.000-Kubikmeter-Tank geflossen, der mutmaßlich absichtlich von einem bislang Unbekannten geöffnet wurde. Menschliches Versagen schließt der Geschäftsführer des Landwirtschaftsbetriebes, Christian Matschie, aus. Und auch technisch waren alle Vorkehrungen getroffen, um die Gülle in den Tanks zu halten, sagt er.

Versicherungen begutachten Schaden

Die betroffenen Kleingärtner tragen die Verwüstung mit Fassung. Zwei Lauben und ein Carport werden abgerissen, ein Baumhaus wird wohl stehen bleiben können. Und die Ernte für dieses Jahr ist dahin. Morgen werden Kleingärtner, Landwirt und Versicherungen den Schaden noch einmal begutachten und das weitere Vorgehen besprechen.

