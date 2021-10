Dritter Angriff mit Schadsoftware: Landesamt betroffen Stand: 22.10.2021 06:43 Uhr Erneut sind Computersysteme im Land angegriffen worden: Dieses Mal ist das Landesamt für innere Verwaltung zum Ziel einer Schadsoftware geworden.

In Mecklenburg-Vorpommern hat es einen dritten Angriff mit Schadsoftware innerhalb weniger Wochen geben. Nach den Stadtwerken Wismar und den öffentlichen Verwaltungen in Schwerin sowie im Kreis Ludwigslust-Parchim hat es am Donnerstag das Landesamt für innere Verwaltung (LAiV) getroffen.

Auswirkungen auf Erstaufnahmeeinrichtungen

Welche Folgen der Angriff im Einzelnen hat, wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen. Nach der Entdeckung der Schadsoftware wurde das LAiV vorsorglich vom landesweiten Verwaltungsnetz getrennt. Durch diese Maßnahme sind auch die IT-Systeme der Erstaufnahmeeinrichtungen in Horst und Stern Buchholz betroffen, die bei dem Landesamt angesiedelt sind.

Dauer der Einschränkungen noch unklar

Im LAiV sind noch einige weitere Aufgaben zusammengefasst: Unter anderem kümmert es sich um die Materialbeschaffung für die komplette Landesregierung. Außerdem liegen hier alle Geodaten aus dem Land, also zum Beispiel Karten. Das Amt kümmert sich zudem um die komplette Landesstatistik, also um Bevölkerungsdaten oder Wahlergebnisse. Wie lange der Ausfall dauern wird, ist noch unklar. Genauso wie die Schadsoftware in das Landesnetz geraten konnte. Einen direkten Zusammenhang mit dem Angriff auf die Verwaltungen von Schwerin und Ludwigslust-Parchim schließt das Datenverarbeitungszentrum des Landes aus.

Sozialhilfe soll pünktlich ausgezahlt werden

Unterdessen versuchen die von der Attacke am vergangenen Freitag betroffenen Kommunalverwaltungen ihre Bürgerdienste durch eine Mischung aus Amtshilfe und analogen Prozessen wieder zum Laufen zu bringen. So kann die Stadt Schwerin wieder vorläufige Personalausweise und Express-Reisepässe ausstellen. Die Auszahlung von Sozialhilfe bekommen man hin, sagte Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD). Der Landkreis Ludwiglust-Parchim hat bereits mitgeteilt, dass Grundsicherung, Eingliederungshilfe und Unterhaltsvorschuss auf jeden Fall pünktlich gezahlt werden können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 22.10.2021 | 06:30 Uhr