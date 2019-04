Stand: 06.04.2019 16:29 Uhr

Domke als FDP-Landesvorsitzender wiedergewählt

Der Finanzwirt René Domke bleibt Landesvorsitzender der FDP in Mecklenburg-Vorpommern. Der 47-Jährige aus Wismar erhielt am Sonnabend auf dem Landesparteitag in Ulrichshusen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) 93 von 101 Stimmen. Damit wurde Domke für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Gegenkandidaten gab es nicht. Als Ziel nannte er unter anderem den Wiedereinzug der FDP in den Landtag. Besonders wichtig sei ihm das Thema Freiheit, für das die Menschen in Ostdeutschland immer noch besonders sensibel seien.

Kontroverse Debatte über Leitantrag

Ebenfalls wiedergewählt wurde der Generalsekretär der Landes-FDP David Wulff aus Greifswald. Wulff hat entscheidend bei der Formulierung des Leitantrags "Wer seine Heimat Liebt - macht sie besser" mitgewirkt. Der Antrag wurde kontrovers diskutiert. Einige Redner setzten sich für eine komplette Abschaffung der Landkreise ein. Andere wollten, dass die alten Kreisgrenzen wiederhergestellt werden, damit den Kommunen wieder mehr Mitspracherecht eingeräumt werde.

Marineschiffbau, Modellregion und Steuerverteilung

Weitere Anträge stehen für Sonntag auf der Tagesordnung: Unter der Überschrift "Marineschiffbau in Mecklenburg Vorpommern sichern" fordert die FDP, dass sich Landes- und Bundesregierung für gleiche Rahmenbedingungen für den Schiffbau innerhalb Europas einsetzen sollen und, dass die in Wolgast gefertigten Patrouillenboote jetzt schnell nach Saudi-Arabien ausgeliefert werden dürfen. Ein dritter wichtiger Leitantrag lautet "Aufbruch Ost - Innovationsregion Ostdeutschland anstoßen". Hier setzt die FDP auf das Instrument der Modellregionen ähnlich wie im Baltikum. Auch für eine neue Entscheidungsgewalt bei der Verwendung von Steuergeldern will sich die FDP stark machen: Das Geld soll erst bei den Kommunen ankommen und dann bei den Landkreisen.

Auch Landtagswahl schon im Blick

Die FDP hat in Mecklenburg-Vorpommern nach eigenen Angaben stabil 700 Mitglieder. Von 1990 bis 1994 und von 2006 bis 2011 war die Partei im Landtag und will sich mit dem neuen Vorstand auch schon auf die Landtagswahlen 2021 vorbereiten. Als Gastredner wird in Ulrichshusen am Sonntag der gemeinsame EU-Spitzenkandidat der ostdeutschen FDP-Verbände, Robert-Martin Montag, erwartet.

